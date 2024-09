AS Roma : le limogeage de Daniele De Rossi fait jaser !

Koni de Winter, défenseur belge de 22 ans évoluant au Genoa, a marqué son premier but en Serie A dimanche face à l’AS Roma, dans le temps additionnel (score final 1-1). Et cette grande première pour lui cause de sacrés dégâts dans la capitale italienne. Sur le moment, il a fait dérailler Daniele De Rossi, expulsé dans la foulée par l’arbitre de la rencontre. Et après coup, il a aussi fait dérailler la carrière d’entraîneur de Daniele De Rossi, puisque ce dernier a été limogé ce mercredi matin, à la surprise générale.

La suite après cette publicité

Certes, le club de la Louve n’a pas encore gagné en Serie A après 4 journées, avec 1 défaite et 3 nuls, mais l’empressement de la direction américaine, à savoir la famille Friedkin qui possède le club depuis 2020, a étonné tout le monde en Italie. Daniele De Rossi avait été nommé en janvier 2024 pour succéder à José Mourinho, dont le limogeage avait déjà surpris. L’ancien milieu de terrain de la Roma réussissait à redresser la barre, terminant 6e de Serie A et échouant en demi-finale de Ligue Europa face à Leverkusen. Rien de déshonorant, au contraire, il était même prolongé en juin dernier, en s’engageant jusqu’en 2027 !

À lire

La Roma licencie Daniele De Rossi

Pas d’égards pour la légende du club

De Rossi était impliqué dans le recrutement, puisqu’il échangeait régulièrement avec le nouveau directeur sportif, Florent Ghisolfi. Et l’AS Roma s’était donné les moyens lors de l’intersaison, en dépensant près de 100 M€, pour faire venir Artem Dovbyk, Matias Soulé, Enzo Le Fée, Angeliño et d’autres. Le tout en conservant Paulo Dybala, Leandro Paredes ou encore Lorenzo Pellegrini. C’est paradoxalement l’une des raisons de ce choix soudain, la volonté de ne pas perdre plus de temps et de vite changer les choses pour ne pas se faire décrocher irrémédiablement.

La suite après cette publicité

Les premières réactions sont en tout cas assez vives chez les supporters, qui ne comprennent pas la stratégie des Friedkin et qui voient partir la tête basse l’une des légendes du club, qui compte 616 apparitions sous le maillot romain. L’entraîneur de l’Atalanta Gianpiero Gasperini a déjà apporter son soutien à son confrère. « Je suis désolé pour De Rossi. Je lui souhaite le meilleur car je l’aime. Cette nouvelle m’a surpris car la saison a démarré dans des difficultés pour de nombreuses équipes, à cause du marché des transferts et des dates absurdes qui mettent les entraîneurs en difficulté. Cela ne fonctionne pas comme ça dans le football, où vous recrutez des joueurs et créez des équipes, vous jouez des matchs où vous marquez un but à la 95e minute et vous ne regardez que le résultat. C’est une saison qui a commencé d’une manière étrange et puis j’aime beaucoup De Rossi en tant que personne et en tant qu’entraîneur, également pour ce qu’il a fait avec la Roma l’année dernière. » Pour le remplacer, les premiers noms évoqués mènent à Ivan Juric, Thomas Tuchel ou encore Edin Terzic. Ils sont d’ores et déjà prévenus, avec les Friedkin, le couperet tombe de manière brusque.