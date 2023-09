Real Madrid - Real Sociedad : les compositions sont tombées

La cinquième journée de Liga se poursuit ce dimanche avec un joli choc au sommet entre le Real Madrid et la Real Sociedad.. A domicile, les Merengues s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Kepa Arrizabalaga qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba et Fran Garcia en défense. Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos et Jude Bellingham se retrouvent dans l’entrejeu. Joselu est associé à Rodrygo Goes en attaque.

De leur côté, les Basques s’articulent dans un 4-3-3 avec Alex Remiro dans les cages derrière Hamari Traoré, Igor Zubeldia, Robin Le Normand et Kieran Tierney. Brais Mendez, Martin Zubimendi et Mikel Merino constituent le milieu de terrain. Takefusa Kubo et Ander Barrenetxea occupent les ailes avec Mikel Oyarzabal en pointe de l’attaque.

Les compositions

Real Madrid : Kepa – Carvajal, Rüdiger, Alaba, Garcia – Valverde, Tchouaméni, Kroos - Bellingham – Rodrygo, Joselu

Real Sociadad : Remiro – Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney – Mendez, Zubimendi, Merino – Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea