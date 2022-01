OM : Nice s'intéresse à Steve Mandanda

Ce dimanche, Steve Mandanda fêtait sa 600e sous le maillot de l'OM toutes compétitions confondues en 1/16e de finale de la Coupe de France face à Chauvigny (0-3). Sa 7e apparition seulement de la saison, la faute à un Pau Lopez qui est désormais le numéro un dans les buts marseillais en Ligue 1. Une situation toujours difficile à vivre pour l'international tricolore de 36 ans qui ronge son frein sur le banc malgré donc quelques apparitions en Coupe de France et en Ligue Europa.

La suite après cette publicité

S'il n'a toujours pas décidé s'il allait quitter la cité phocéenne cet hiver, les courtisans ne manquent pas. Saint-Étienne et plus récemment l'AS Monaco ont été annoncées comme destinations possibles pour le champion du monde 2018. Mais c'est finalement dans le Sud de la France qu'il pourrait débarquer. Selon nos informations, l'OGC Nice, qui cherche actuellement un gardien de but, serait très intéressé à l'idée de le recruter. Mais le club azuréen, qui anticipe un possible départ l'été prochain de Walter Benitez, n'a pas que Mandanda dans le viseur, puisque le Gym travaille toujours en parallèle sur le dossier du prometteur portier du Besiktas Ersin Destanoglu (20 ans).