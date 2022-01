Coupe de France : l'OM s'impose tranquillement contre l'US Chauvigny et file en 8es

Pour finir cette journée des seizièmes de finale de la Coupe de France, et avant les matches Vannes-PSG et Lens-LOSC, l'Olympique de Marseille avait rendez-vous avec l'US Chauvigny au Palais des Sports de Beaublanc, à Limoges. Après leur belle victoire contre Canner Rocheville avant les fêtes de fin d'année, les Phocéens devaient enchaîner dans cette compétition pour passer au prochain tour, chose qu'ils n'ont pas pu faire l'an passé... En face, les pensionnaires de National 3 voulaient poursuivre leur rêve éveillé mais il fallait pour cela créer l'exploit. Alors que Pascal Picard alignait un 3-4-3, Jorge Sampaoli sortait lui une sorte de 3-5-2 avec Payet et Milik devant.

Supérieurs sur le papier, les Olympiens mettaient rapidement le pied sur le ballon sur une pelouse déjà bien entamée. Malgré cela, les locaux du soir se procuraient la première opportunité avec une reprise de Chevrier non cadrée (8e). Pas de quoi inquiéter l'OM qui continuait d'installer son jeu pour créer le danger. Après une tentative un peu juste d'Ünder (10e), Milik ne trouvait pas non plus le cadre après quelques dribbles sur le portier adverse (14e). Les hommes de Jorge Sampaoli se rapprochaient de plus en plus du but de l'USC, et après une tête de Guendouzi (27e), Milik débloquait la situation. Parfaitement servi par Luan Peres, le buteur polonais nous sortait une "papinade" du gauche (30e, 0-1).

Harit participe à la fête

Désormais devant au score, le club phocéen ne relâchait pas ses efforts et sur une belle remise de Gerson, le Turc Ünder doublait la mise en fusillant le malheureux Caillaud (41e, 0-2). La seconde période avait du mal à démarrer, avec toujours un ballon dans les pieds marseillais mais bien moins d'espaces et de courses devant. Finalement, dans la surface, Guendouzi trouvait parfaitement Kamara mais la frappe croisée de ce dernier l'était trop (55e). De l'autre côté du terrain, les défenseurs phocéens et surtout Mandanda n'avaient pas beaucoup de travail, mais l'OM n'arrivait pas non plus à enfoncer le clou, à l'image de Guendouzi qui ne cadrait pas sa reprise (74e).

Le temps défilait et au terme d'une belle action, l'équipe de Jorge Sampoali marquait un troisième but. Payet lançait Gerson dans le dos de la défense qui, face à la sortie du gardien adverse, remisait derrière sur Harit, entré en jeu, qui finissait le boulot du pied droit (80e, 0-3). Assommés par ce troisième but, les Chauvinois n'avaient pas l'opportunité de sauver l'honneur en fin de rencontre, les Marseillais continuant de confisquer le cuir. Pour sa première sortir de l'année 2022, l'Olympique de Marseille se qualifiait donc facilement pour les huitièmes de finale de cette Coupe de France, dont le tirage au sort aura lieu mardi soir aux alentours de 20h, avant le derby entre Sang-et-Or et Dogues.