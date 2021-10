OM-PSG : la réaction à chaud d'Arkadiusz Milik

Pas de vainqueur dans le Classique opposant l'OM au PSG ce dimanche (0-0), en clôture de la 11ème journée de Ligue 1. Si les filets ont tremblé à deux reprises, par Luan Peres contre son camp et par Arkadiusz Milik en première période, la VAR est intervenue pour faire signe à Benoît Bastien qu'il fallait refuser ces deux réalisations. Parmi les victimes de l'assistance vidéo à l'arbitrage, le Polonais s'est justement exprimé au micro de Prime Vidéo à l'issue de la rencontre.

« On respecte les points. La plupart du temps ils ont eu le contrôle du match. On a plutôt très bien défendu. On a eu quelques occasions. A la fin, on aurait pu gagner. On partage les points face à une très bonne équipe. On continue, on verra la suite », a dans un premier temps lâché l'ancien buteur du Napoli, avant de poursuivre, sur son but refusé. « J'étais très heureux après mon but, c'est très décevant ce genre de choses, mais la VAR a dit qu'il y avait hors-jeu, ça fait partie du jeu désormais et on doit l'accepter. »