Eden Hazard admet avoir recalé le PSG plusieurs fois

Officiellement à la retraite depuis quelques mois, Eden Hazard (33 ans) profite de son temps libre et n’hésite pas à livrer quelques interviews croustillantes sur sa belle carrière. L’ancien attaquant de Chelsea et du Real Madrid a, autour d’une rencontre organisée avec son ex-partenaire John Obi Mikel, fait quelques révélations sur les offres qu’il a refusées durant son passage à Chelsea.

La suite après cette publicité

Et l’ex-international belge a admis avoir refusé les nombreuses sollicitations d’un club en particulier : le Paris Saint-Germain. «Paris était le seul club à faire pression chaque été pour me recruter lors des mercatos. J’ai toujours dit que mon club en France était Lille. Je ne comptais pas aller dans un autre club. Il n’était pas question de les rejoindre. J’aime le football. J’aime les supporters, et quand je dis quelque chose, je tiens ma parole. L’argent n’entre pas en ligne de compte. C’est bien d’avoir de l’argent, bien sûr, mais ce n’est pas comme si j’avais besoin de cet argent. Je m’en fiche». Les supporters du LOSC vont forcément adorer cette belle déclaration.