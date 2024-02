PSG - Rennes : les compositions probables

C’est un sacré choc auquel on aura droit ce dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain accueille effectivement le Stade Rennais pour ce duel entre deux équipes plutôt en forme en ce moment. Avec dix points d’avance sur Brest et un match de moins que la sensation de la saison, la formation francilienne a déjà une autoroute vers le titre. De son côté, Rennes continue de grimper au classement et est désormais septième, à quelques points des positions Ligue des Champions seulement.

Le club armoricain est d’ailleurs sur une série impressionnante de six victoires de rang en championnat, même s’il est vrai qu’en milieu de semaine, il y a eu cette élimination face à l’AC Milan malgré un succès 3-2 au retour. Les Rennais ont d’ailleurs remporté leurs trois derniers déplacements en championnat, tout comme ils s’étaient déjà imposés au Parc la saison dernière (2-0). Cette saison, le PSG avait remporté la première confrontation disputée à Rennes en octobre (3-1).

Des retrouvailles pour Dembélé et Kalimuendo

Pour ce match, Luis Enrique a quelques absents en défense, à l’image de Marquinhos et des blessés de longue date Kimpembe et Skriniar, et Beraldo devrait donc accompagner Danilo devant Donnarumma. Sur les côtés, place à Lucas Hernandez et Hakimi. Dans l’entrejeu, on aura ce trio Ruiz-Vitinha-Zaïre-Emery, qui devra servir une attaque composée de Barcola, en forme ces derniers temps, d’un Mbappé dont l’accueil du Parc sera suivi de près et d’un Dembélé qui retrouve son club formateur.

En face, Julien Stéphan s’appuyera sur un onze en 4-1-4-1, avec l’expérimenté Steve Mandanda dans les cages. Devant lui, une ligne de quatre composée de Truffert, Belocian, Omari et Seidu. Santamaria sera le métronome au milieu, avec un quatuor Terrier-Doué-Bourigeaud-Gouiri devant lui. Devant, Arnaud Kalimuendo sera la référence offensive et aura à coeur de faire mal à son ancien club.

