Liga : le groupe du Barça pour la réception de la Real Sociedad

Après deux défaites consécutives contre Cadix et la Juventus, le FC Barcelone a retrouvé le chemin de la victoire le week-end dernier face à Levante (1-0). Une courte victoire néanmoins peu rassurante à quelques heures d’accueillir la Real Sociedad dans son antre du Camp Nou. Les Blaugranas auront fort à faire face à l’actuel leader de Liga, auteur d’un début de saison quasi parfait.

La suite après cette publicité

Pour tenter de l’emporter et ainsi revenir à six points de son adversaire du soir, Ronald Koeman va devoir oeuvrer sans cinq de ses cadres et pas des moindres. En effet, sur son compte Twitter, le club catalan vient de dévoiler le groupe retenu pour la réception de ce soir. Ousmane Dembélé est une nouvelle fois absent, à l’instar de Gerard Piqué, Sergi Roberto, Junior Firpo, et Ansu Fati. De retour le week-end dernier, Samuel Umtiti est lui bien présent.

Le groupe du Barça :

Ter Stegen, Neto, Dest, Araujo, Busquets, Alena, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Riqui Puig, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincao, Alba, Matheus, De Jong, Umtiti, Pena, Mingueza, Konrad