David Beckham et la FA sous pression pour dénoncer les conditions des travailleurs au Qatar

D'après les informations du Telegraph, l'ancien international anglais David Beckham et la Fédération anglaise de football (FA) subiraient une pression de la part d'Amnesty International afin de condamner les conditions des travailleurs impliqués dans les travaux servant pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, à un peu plus d'un an de l'échéance. L'ONG internationale demanderait à l'ex-joueur de Manchester United et du Paris Saint-Germain d'utiliser sa notoriété planétaire pour mettre la lumière sur les résultats de leur enquête.

«La FA fait partie du groupe de travail de l'UEFA sur les droits des travailleurs au Qatar et peut faire pression sur les autorités de Doha pour qu'elles renforcent la protection des travailleurs migrants, enquêtent sur les décès de travailleurs et contribuent à l'élaboration d'un tournoi dont l'héritage sera réellement positif. Il est plus important que jamais que l'équipe d'entraîneurs, les joueurs et les supporters de l'Angleterre soulèvent les questions relatives aux droits humains avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de l'année prochaine», a déclaré Sacha Deshmukh, directeur général d'Amnesty UK.