Le PSG officialise l’entrée de Kevin Durant dans son actionnariat

Nous vous le révélions un peu plus tôt en exclusivité ce lundi soir, c’est désormais officiel : Kevin Durant est devenu actionnaire minoritaire du PSG. Récemment médaillé d’or aux côtés de LeBron James, le basketteur des Phoenix Suns imite son aîné qui était devenu il y a quelques années actionnaire minoritaire de Liverpool. Ce lundi, dans un communiqué sur Instagram, Boardroom Sports Holdings, la société de KD, et le PSG, ont donné plus de détails sur cette collaboration :

«Le double champion NBA Kevin Durant a investi dans le Paris Saint-Germain par l’intermédiaire de sa société Boardroom Sports Holdings, LLC, via Arctos Partners, l’investisseur stratégique minoritaire du club. De plus amples détails seront annoncés prochainement. Au début du mois, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a accueilli Durant et son partenaire commercial de longue date, l’entrepreneur Rich Kleiman, sur le campus du Paris Saint-Germain pour donner le coup d’envoi du partenariat en visitant le centre d’entraînement et le centre de formation ultramodernes du club. Ils ont pu constater de visu que les valeurs d’innovation et d’excellence du Club s’incarnent dans ce nouvel environnement, où le Paris Saint-Germain forme les stars de demain. Ils ont également passé du temps avec les équipes de football professionnel du Paris Saint-Germain, en particulier les équipes féminines et les équipes de jeunes - des domaines qui l’intéressent particulièrement, à la fois en termes de sport et d’investissement. Boardroom, le réseau de médias de sport et de divertissement de Durant et Kleiman, travaillera avec le Paris Saint-Germain pour développer une collaboration à multiples facettes qui englobe le contenu et la stratégie.»