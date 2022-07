Fulham accèlere pour Issa Diop

Et si finalement Issa Diop restait en Premier League ? Arrivé à West Ham en provenance de Toulouse il y a maintenant 4 saisons, le défenseur central de 25 ans n'a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui. Après des premières saisons plutôt abouties, Issa Diop a fini par perdre sa place en défense du côté des Hammers et n'a jamais su renverser la hiérarchie.

Avec la présence d'un Kurt Zouma, d'un Ogbonna et désormais de Nayef Aguerd, le natif de Toulouse est plus que jamais sur le départ. Cet hiver déjà, il avait suscité l'intérêt de plusieurs clubs et notamment français. Récemment, c'est Monaco mais surtout l'OL qui se sont positionnés sur ce dossier. Les dirigeants lyonnais souhaitent depuis quelques semaines se renforcer considérablement dans ce secteur surtout après le départ de Jason Denayer.

Une première offre refusée

Mais selon nos informations, pour le moment, l'OL a du retard dans ce dossier car Fulham a déjà dégainé deux offres pour enrôler le joueur qui n'a toujours pas fait son choix de sélection (il peut encore jouer pour la France, le Sénégal et le Maroc). La première offre de 12 millions a rapidement été rejetée par West Ham qui attend plus. Alors Fulham a proposé une nouvelle offre de 15 millions d'euros.

Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé. Si la somme semble s'approcher de ce qu'attend West Ham, les deux clubs ne s'entendent pas encore sur les bonus dans ce transfert. Les négociations continuent donc entre les deux parties. Mais l'OL semble désormais avoir un train de retard dans la course menant à l'ancien du Téfécé...