Liverpool : les raisons d'un début de saison très compliqué

Devant défier Fulham (2-2), Crystal Palace (1-1), Manchester United (1-2), Bournemouth (9-0), Newcastle (2-1) et Everton (0-0), Liverpool ne pensait pas s'en tirer avec seulement 9 points lors des 6 premières journées de Premier League. Seulement septièmes et connaissant des difficultés dans tous leurs matches exceptés la rencontre contre les Cherries, les Reds affichent un visage assez surprenant et inquiétant par rapport à leurs standards très élevés. S'il n'y a pas encore péril dans la demeure et qu'Arsenal le leader n'est qu'à six points tandis que le rival Manchester City compte 5 points d'avance, il va falloir réagir en championnat. Jürgen Klopp s'est d'ailleurs montré déçu du premier bilan comptable de cette saison : «ce n’est pas vraiment une situation rêvée, en ce moment, a concédé Klopp. Ce n’est pas le début que nous voulions. Six matchs et neuf points, ce n’est pas vraiment idéal, mais ce sont les points que nous avons et on va partir de là.»

Se déplaçant ce mercredi sur la pelouse du Napoli, Liverpool devra d'abord utiliser la scène européenne pour se remettre la tête à l'endroit et régler les problèmes qui restent inchangés sur le début de saison. Bénéficiant d'un contrôle et d'une forte possession, le club des bords de la Mersey a su capitaliser sur le travail des dernières années en changeant son style de jeu. C'est pour cela que Thiago Alcantara est d'ailleurs arrivé en terre anglaise. Moins imprévisible, Liverpool a fait le pari du contrôle et cela ne fonctionne pas vraiment cette saison. Les absences expliquent en partie cela puisque Thiago Alcantara qui est essentiel dans ce registre est actuellement blessé. Liverpool a d'ailleurs recruté Arthur Melo en fin de mercato pour ajouter un profil capable de s'adapter à un jeu de possession pour cette raison. Aptes, Jordan Henderson et James Milner ont d'ailleurs rencontré des difficultés à mettre en place le jeu souhaité par Jürgen Klopp alors qu'ils excellent dans la transition rapide. Les Reds ont aussi connu plusieurs pépins physiques avec Curtis Jones, Naby Keïta, Diogo Jota, Ibrahima Konaté et Joël Matip qui ont manqué des matches sur ce début de saison. Certes, l'infirmerie tend à se vider, mais il va falloir vite relever la tête pour les Reds.

Le cas Mohamed Salah

Après le nul contre Everton, Jürgen Klopp s'est néanmoins montré plein d'espoir pour la suite et croit en son groupe : «si nous traversons ces moments ensemble, nous avons une chance de créer de meilleurs moments à l’avenir. C’est bien que les joueurs blessés reviennent, mais nous devons nous assurer que nous les utilisons de la bonne manière.» Des bonnes nouvelles à Liverpool il y en a malgré tout. Luiz Diaz (3 buts) et Roberto Firmino (3 buts et 3 offrandes) se montrent efficaces tandis que le jeune Fàbio Carvalho (20 ans) s'est bien adapté à l'équipe. Situation similaire pour Harvey Elliott (19 ans) qui confirme sa bonne fin de saison dernière. Devant, Darwin Núñez manque encore de justesse (2 buts et 1 offrande en 4 rencontres), mais son activité incessante offre de nombreuses occasions aux Reds. Néanmoins sa suspension de trois matches pour un coup de tête sur Joachim Andersen a ralenti son acclimatation. Celui qui déçoit en revanche, c'est Mohamed Salah. Déjà en difficulté sur la fin de saison dernière, l'Égyptien ne brille pas comme à l'accoutumée malgré 3 buts et 3 offrandes en 7 matches.

Si son entente avec Trent Alexander-Arnold dans le couloir droit reste très bonne, c'est plus compliqué quand il se rapproche de la surface et se retrouve souvent isolé. Une situation que Jürgen Klopp a tenu à relativiser après le nul contre Everton : «ce n'est pas plus que les autres saisons (son positionnement très excentré ndlr), je ne suis pas sûr de ce que vous voyez là-bas. Nous ne voulons pas avoir cela. Nous voulons avoir Mo là-bas dans cette position et nous voulons aussi avoir, et avons eu Mo, dans des positions centrales également.» quoiqu'il en soit, des automatismes doivent être trouvés avec la perte de Sadio Mané, le déclassement de Roberto Firmino et les arrivées de Luis Diaz (janvier dernier) et Darwin Nunez pour l'Égyptien. Vivant un début de saison compliqué, Liverpool a surtout besoin de temps et de retrouver des certitudes dans son jeu afin de remettre la machine en marche. Les prochains matches nous confirmerons si ce n'est bien qu'un léger retard à l'allumage ou une situation bien plus grave. Les doutes sont là, mais il y a de nombreuses raisons d'être confiant également pour les Reds.

