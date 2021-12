FC Barcelone : le retour difficile de Kays Ruiz

C'est clairement l'un des éléments précurseurs de cette nouvelle rivalité entre le PSG et le FC Barcelone, qui s'est considérablement accentuée ces dernières années au fur et à mesure que les deux clubs étaient opposés sur pratiquement tous les fronts. Avant même Neymar ou Xavi Simons, ou les tentatives du Barça pour recruter Marquinhos et Verratti, le club de la capitale française était allé chercher Kays Ruiz du côté de La Masia, alors que le milieu de terrain offensif était considéré comme l'un des tous meilleurs espoirs de l'académie barcelonaise. Pas sans polémique d'ailleurs, notamment car une enquête à eu lieu par la suite après des révélations des Football Leaks concernant les modalités de son arrivée à Paris, avant que le club ne soit finalement blanchi.

Du côté du Camp des Loges, le Lyonnais a franchi les étapes de façon assez précoce, signant son contrat pro à seize ans seulement, jusqu'à débuter avec l'équipe première face à Lens en septembre 2020, se faisant une place dans la rotation sous les ordres de Thomas Tuchel. Seulement, il disparaîtra vite des feuilles de match, notamment à cause de son refus de prolonger son contrat. A 18 ans seulement, retour au bercail donc, à Barcelone, pour intégrer l'effectif de l'équipe B qui évolue en troisième division. Mais depuis, on n'a plus trop entendu parler de lui alors qu'il était attendu comme l'un des tauliers de l'équipe de Sergi Barjuan.

Seulement 2 apparitions cette saison avec l'équipe B

Mieux encore, on l'imaginait déjà avoir quelques opportunités en A, comme ont pu l'avoir des joueurs comme Gavi et Nico Gonzalez. D'ailleurs, tout indiquait qu'il allait démarrer la présaison avec l'équipe première, sous les ordres de Ronald Koeman. Mais c'était sans compter sur le Covid, puis, sur des pépins physiques, à la cheville notamment, qui l'ont empêché de se montrer sous les ordres du tacticien néerlandais. Il a dû attendre le 6 novembre pour pouvoir disputer ses premières minutes, face à l'équipe B de Séville, avant de disputer son deuxième match de la saison contre San Fernando le week-end dernier. Deux apparitions lors desquelles il n'a pas spécialement impressionné, ce qui est toute somme assez compréhensible au vu de son manque de rythme.

Au Barça, on est cependant un peu déçu du déroulement de la situation, du moins à en croire les médias catalans, qui expliquaient récemment que les dirigeants barcelonais envisageaient de le prêter pour qu'il grappille du temps de jeu ailleurs. Selon nos informations, l'entourage du joueur n'a en tout cas pas été mis au courant d'éventuelles intentions du Barça concernant un prêt du Franco-Marocain. L'arrivée de Xavi Hernandez serait également vue comme une bonne nouvelle par le clan Ruiz, puisque l'ancien milieu de terrain barcelonais a mis certaines choses en place pour qu'il y ait un vrai lien entre l'équipe B et l'équipe A. De son côté, le joueur travaille dur pour retrouver le niveau qui est le sien et faire le plein de confiance. Une chose est sûre cependant, si sa situation n'évolue pas dans le bon sens rapidement, on pourra parler d'échec...