Empoli : la bataille s’intensifie pour la pépite italienne Tommaso Baldanzi !

Considéré comme l’une des plus grandes pépites du football italien, le jeune milieu offensif Tommaso Baldanzi (19 ans) continue d’attirer les convoitises durant ce mercato d’hiver. Selon nos informations, deux grandes écuries italiennes - l’Inter Milan et le Napoli - se sont renseignées sur le numéro 35 d’Empoli qui réalise une belle saison du côté de la Toscane. Un club de Premier League suit également de loin l’évolution de la situation de Baldanzi sur le marché des transferts, et pourrait s’activer l’été prochain pour arracher le jeune italien loin de la Serie A.

Auteur de quatre buts en 11 apparitions dont neuf titularisations, le natif de Poggibonsi s’impose petit à petit comme un élément fondamental dans le 4-3-2-1 de l’entraîneur italien Paolo Zanetti en étant à ce jour le meilleur buteur de son équipe cette saison. Pur produit du centre de formation d’Empoli, la direction italienne demande entre 15 et 20 millions d’euros pour la vente de son protégé. Néanmoins, le club ne voudrait pas s’en débarrasser cet hiver, alors que les Azzurri de Toscane pointent à la 10ème position au classement de Serie A, à seulement deux points de la 7ème place synonyme de qualification à la Ligue Europe Conférence.

