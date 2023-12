Brésil : quel sélectionneur pour la Seleção ?

Un vrai coup dur. Le Brésil est encore en train d’encaisser l’uppercut envoyé par le Real Madrid hier. Le club espagnol a annoncé la prolongation jusqu’en 2026 de Carlo Ancelotti, celui-là même que le désormais ancien président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, avait annoncé comme futur sélectionneur en début d’année. Les réactions sont furieuses au pays, qui demandent des comptes à l’ex-dirigeant, démis de ses fonctions le 7 décembre dernier sur décision d’un tribunal qui a invalidé un accord permettant son élection.

Il faut se faire une raison. Malgré un accord verbal de plusieurs mois, celui qui devait prendre la suite de l’intérimaire Fernando Diniz pour la Copa America ((20 juin au 16 juillet 2024) ne viendra pas. Le Brésil voulait gagner du temps, il a surtout remporté une crise. Reste donc à savoir qui sera le prochain sélectionneur, alors que l’équipe nationale vit une période franchement difficile. Depuis l’élimination en quarts de finale de la Coupe du Monde il y a un an contre la Croatie, le Brésil a disputé neuf matchs : trois amicaux pour six d’éliminatoires au prochain Mondial. Les résultats sont indignes de son rang.

Diniz reconduit jusqu’à la Copa America ?

Ramon Menezes a tenu les trois amicaux mais les défaites contre le Maroc et le Sénégal ont eu raison de lui. Diniz a pris la suite mais après deux victoires inaugurales lors des qualifications, voilà qu’il connait une terrible série d’un nul et trois défaites. La Seleçao occupe la 6e place (sur 10). Pas de quoi s’inquiéter en vue du Mondial 2026 non plus puisque les six premières places sont qualificatives, la 7e étant réservée pour un barrage. Ces résultats ont bien sûr mis le poste de Fernando Diniz en péril, renforçant son statut d’intérimaire.

Seulement la prolongation de Carlo Ancelotti remet tout en cause. La CBF est prise au piège et doit changer son fusil d’épaule, notamment pour la Copa America, qui arrive à grands pas. Dès lors, à qui confier la tête de la sélection ? Des premiers noms ont déjà commencé à filtrer dans la presse brésilienne. Une information se dégage. La logique voudrait de poursuivre encore avec Diniz jusqu’à la compétition continentale mais il faudra obtenir l’accord de Fluminense où le coach est sous contrat jusqu’en décembre 2024, après avoir remporté la Copa Libertadores.

Privilégier un entraîneur brésilien ou un étranger ?

Paulo Angioni, le directeur du football du club carioca, a déjà affirmé publiquement que la mission de l’entraîneur à la tête de l’équipe nationale s’arrêterait bientôt. Un autre nom apparaît depuis quelques heures en la personne Dorival Júnior, coach de São Paulo. La tendance pourrait également être de revenir à l’idée initiale de prendre un étranger. SBT Sports évoque la piste un peu farfelue de José Mourinho, lui qui ne devrait pas poursuivre à la Roma en fin de saison mais c’est surtout le Portugais Abel Ferreira, un temps suivi par le PSG l’été dernier, qui mettrait beaucoup de monde d’accord, lui qui est sous contrat avec Palmeiras jusqu’en décembre 2024.