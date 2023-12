Le Brésil est fou de rage après la prolongation de Carlo Ancelotti au Real Madrid

C’est un communiqué qui n’a pas ravi tout le monde. À la mi-journée, le Real Madrid informait de la prolongation de Carlo Ancelotti jusqu’en 2026 pour le plus grand bonheur des supporters madrilènes, et sans doute du vestiaire des Merengues. L’Italien est particulièrement apprécié de ses jeunes joueurs. Au Brésil en revanche, il a fallu se pincer pour y croire. Tout le monde attendait le technicien de pied ferme à partir de juillet prochain pour réanimer une Seleçao en délicatesse depuis la Coupe du Monde 2022. Il était même annoncé depuis de longs mois.

La faute aussi à Ednaldo Rodrigues. L’ancien président de la Confédération brésilienne de football (CBF), écarté de ses fonctions le 7 décembre dernier, sur décision d’un tribunal qui a invalidé un accord qui avait permis son élection, avait sans doute vendu la mèche un peu trop vite. Avant l’été, il a ni plus ni moins annoncé la venue d’Ancelotti après la Copa America (20 juin au 16 juillet 2024). «Diniz (le sélectionneur intérimaire, ndlr) a un style de jeu similaire à l’entraîneur qui prendra les commandes à partir de la Copa América, Carlo Ancelotti.»

La presse brésilienne est furieuse

Évidemment, le départ précipité de Rodrigues a mis un sérieux coup de frein à la venue du coach quadruple vainqueur de la Ligue des Champions mais déjà quelques informations avaient laissé filtrer un certain scepticisme. Désormais, c’est une certitude, le Brésil va devoir changer ses plans. «Et maintenant ?» concède Globo qui s’en prend à l’incompétence de la CBF. «Depuis un an, il était considéré par certains à la Confédération brésilienne de football (CBF) comme la personne qui allait reprendre l’équipe nationale en 2024», se désole le média plus loin dans son article.

«Ancelotti frustre la Seleçao» (ESPN), «Le rêve prend fin» (TNT Sports) sont autant de titres qui expriment la déception des supporters surplace. Attaquée également sur les réseaux sociaux, notamment par de nombreux consultants et observateurs, la fédération a déjà déclaré qu’elle ne ferait pas de commentaires. «La CBF est une honte internationale» attaque l’un, quand un second affirme qu’elle «mérite de collectionner les échecs». Tout le monde est d’accord sur une chose en revanche. Ednaldo Rodrigues va devoir rendre des comptes. En attendant, c’est bien Fernando Diniz qui conserve les rênes de la Seleçao.