Carlo Ancelotti prolonge avec le Real Madrid jusqu’en 2026 !

Carlo Ancelotti sera toujours sur le banc du Real Madrid les mois prochains. Malgré des rumeurs insistantes durant l’année 2023 qui l’ont envoyé au Brésil prendre une main une Seleção à la dérive, le technicien italien reste en Espagne. En fin de contrat en juin prochain, il vient de prolonger de deux ans soit jusqu’en 2026. Il aura alors 67 ans mais n’a jamais semblé aussi en forme qu’en ce moment et en phase avec son vestiaire malgré une différence de génération certaine.

«Le Real Madrid CF et Carlo Ancelotti ont convenu de prolonger le contrat de notre entraîneur jusqu’au 30 juin 2026. Au cours de ses cinq saisons en tant qu’entraîneur du Real Madrid, il a remporté 10 titres : 2 Ligue des Champions, 2 Mondiaux des Clubs, 2 Supercoupes d’Europe, 1 Ligue, 2 Coupes du Roi et 1 Supercoupe d’Espagne. Carlo Ancelotti est le seul entraîneur à avoir remporté 4 Coupes d’Europe et celui à avoir remporté le plus de victoires dans l’histoire de cette compétition (118), et il est également le premier entraîneur à remporter les cinq grandes ligues européennes (Italie, Angleterre, France, Allemagne et Espagne)», écrit le communiqué de la Casa Blanca. Une annonce qui met donc fin à toutes les rumeurs. Revenu aux affaires à l’été 2021, Ancelotti connaît un second passage très réussi pour le moment dans la capitale espagnole, entre un nouveau succès en Ligue des Champions (2022), une Liga (2022) et une Copa del Rey (2023), sans oublier deux nouveaux titres en Super Coupe d’Europe et en Coupe du Monde des Clubs.

Deux ans de plus pour Ancelotti

De quoi faire mentir ses détracteurs, même s’ils ne doivent pas être très nombreux. Avant de revenir au Real Madrid, l’ancien milieu de terrain semblait pourtant sur la pente descendante. Après un échec au Bayern Munich, il sortait de deux expériences à Naples et à Everton, deux clubs moins prestigieux. Pourtant c’est bien lui que Florentino Pérez a rappelé pour succéder à Zinedine Zidane il y a un peu plus de deux ans, et redonner un peu de calme au club.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette décision fut la bonne. Outre les titres remportés, Ancelotti est dans l’adaptation permanente. Sous ses ordres, Vinicius Jr est devenu un joueur de classe mondiale. Benzema a remporté un Ballon d’Or avant de s’en aller sans signe avant-coureur. Tant pis, cela a permis au technicien d’installer Jude Bellingham dans l’équipe et d’en faire le nouveau fer de lance. Même les nombreuses blessures dans l’effectif ne semblent pas l’atteindre.