Chelsea - Brighton : les compositions sont là

Ce samedi, la Premier League nous offre un joli spectacle pour le compte de la 31e journée. Déception de la saison, Chelsea (7e) reçoit Brighton (11e) avec la volonté de remonter au classement. Pour ce faire, les Blues optent pour un 4-3-3 avec Kepa Arrizabalaga dans les cages derrière Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Benoît Badiashile et Ben Chilwell. Enzo Fernandez est placé comme sentinelle auprès de Conor Gallagher et Denis Zakaria. Seul en pointe, Raheem Sterling est accompagné par Christian Pulisic et Mykhaylo Mudryk.

De son côté Brighton mise sur un 4-2-3-1 où Robert Sanchez officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Joël Veltman, Adam Webster, Lewis Dunk et Pervis Estupinan en défense. Le double pivot est assuré par Moisés Caicedo et Pascal Gross. Placé devant Evan Ferguson est soutenu par Solly March, Alexis Mac Allister et Kaoru Mitoma.

Chelsea et Brighton dos à dos

Chelsea : Kepa - James, Fofana, Silva, Chilwell - Kovacic, Fernandez, Mount - Sterling, Havertz, Felix

Brighton & Hove Albion : Sanchez - Veltman, Webster, Dunk, Estupinan - Caicedo, Gross - March, Mac Allister, Mitoma - Ferguson