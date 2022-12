Le mercato de la Juventus s’annonce mouvementé

La suite après cette publicité

Après un début de saison catastrophique qui aura vu la Juventus être éliminée de la Ligue des Champions dans la foulée d’une campagne indigne de son rang et de ses attentes, les Bianconeri ont réussi à sauver les pots cassés en étant reversés en Ligue Europa et en décrochant une troisième place en Serie A juste avant la trêve internationale liée à la Coupe du Monde au Qatar. Une bien maigre consolation quand on connait les objectifs que nourrissait la Vieille Dame cette année.

D’autant plus que les carences sportives ont été accompagnées de problèmes judiciaires graves avec en point d’orgue la démission d’Andrea Agnelli et tout le conseil d’administration de la Juventus avec lui. Les dirigeants bianconeri doivent donc jouer sur plusieurs tableaux en cette fin d’année pour ramener la Vieille Dame vers les sommets qu’elle affectionne tant. Et pour réussir ce pari, le mercato hivernal qui commence dans quelques jours semble être le moment idéal pour insuffler une nouvelle dynamique.

À lire

Le communiqué de la Juventus sur les nouveaux candidats au conseil d’administration

Des joueurs en fin de cycle

Pour la Juventus, la restructuration est totale avec un conseil d’administration qui sera surement composé de grands professionnels de l’économie et du droit, mais peu familiers avec le monde du sport. C’est donc Massimiliano Allegri qui aura encore plus son mot à dire, aussi et surtout parce que les propriétaires savent que les compétences footballistiques de l’entraineur italien correspondent à celles de la Vieille Dame et à son pragmatisme financier actuel comme sa lucidité dans ses demandes en fonction des possibilités de dépenses du club turinois. Dans sa liste idéale pour le prochain mercato, il y a donc des joueurs de niveau international, compatibles avec le projet et l’ADN bianconero, mais qui verra inévitablement aussi quelques adieux et sacrifices.

La Juventus peut s’attendre à un mercato mouvementé sachant que plusieurs cadres sont en fin de carrière et ne devrait pas prolonger leur aventure avec le club du Piémont. Un des plus emblématiques n’est autre que Juan Cuadrado. La volonté de la Vieille Dame serait de lui trouver une alternative dès le mois de janvier, s’il y a des opportunités sur le marché bien sûr, afin d’anticiper son départ à la fin de la saison. En effet, le Colombien a été un pilier du club turinois et de Massimiliano Allegri depuis son arrivée mais à bientôt 35 ans, il devrait quitter la Juve à la fin de son contrat (30 juin 2023), sauf retournement de situation.

Autre vétéran de la Juventus concerné par cette fin de cycle, Alex Sandro. Sauf surprise, le latéral brésilien devrait suivre la même trajectoire alors que l’état-major turinois lui cherche déjà un remplaçant. Le joueur de 31 ans a également été un des hommes forts de l’équipe de Massimiliano Allegri mais entre des performances en baisse et des limites liées à l’âge, il devrait être libéré lui aussi en juillet. Il y a donc urgence pour anticiper au mieux ces prochains départs. Surtout si on ajoute à cela, les départs de joueurs arrivés récemment comme Leandro Paredes qui ne devrait également plus porter les couleurs bianconere l’été prochain même si l’Argentin a encore un peu de temps pour essayer de faire changer d’avis sa direction.

Le renouveau s’organise

Massimilano Allegri a compris depuis bien longtemps que le principal chantier se trouvait au milieu de terrain. D’abord parce que le risque de perdre l’un de ses hommes de confiance est élevé. Adrien Rabiot et sa mère Véronique sondent actuellement les pistes envisageables pour le Français de 27 ans après une excellente Coupe du monde et alors que son contrat expire en juin prochain avec le club turinois. Si cela ne tenait qu’à la Juventus et à son entraineur, l’international tricolore resterait dans le Piémont pour plusieurs années encore mais cela ne semble pas à l’ordre du jour du côté du principal concerné sachant que des propositions arrivent sur la table en provenance de la Premier League ou des grands clubs espagnols, contre lesquelles la Juve aura du mal à se battre à coups de millions pour conserver son joueur.

Autre joueur susceptible de faire ses bagages, Weston McKennie pourrait partir vers de nouveaux horizons dès janvier. Même si Massimiliano Allegri apprécie l’Américain, il serait prêt à le laisser partir pour obtenir un profil comme celui d’Alexis Mac Allister, de Brighton, fraîchement couronné champion du monde avec l’Argentine. Le milieu de terrain argentin a de nombreux admirateurs en Europe, ainsi qu’en Premier League, et ne devrait donc pas faire de vieux os du coté de Brighton. Alors que l’entraineur italien a été définitivement impressionné par la performance de l’Argentin au Qatar, la Juventus aimerait se positionner sur le joueur mais la concurrence s’annonce rude.

C’est pourquoi le nom de Sergej Milinkovic-Savic est revenu sur les lèvres des dirigeants bianconeri ces derniers temps. Le favori de longue date de Massimiliano Allegri n’a pas encore prolongé son contrat avec la Lazio (qui expire en 2024). Autre renfort espéré, Diogo Dalot pourrait être ciblé par les recruteurs de la Juventus alors que Manchester United a exercé son option unilatérale pour prolonger son contrat d’un an (jusqu’en 2024 également) avec d’autres cadres des Red Devils. Le Portugais est apprécié par l’entraineur italien de la Vieille Dame, plus que Rick Karsdorp en tout cas, dont le nom était évoqué dernièrement dans le cadre d’un échange avec Mattia De Sciglio.

La Juventus compte sur Arkadiusz Milik

Les dirigeants de la Juventus devraient également se pencher sur le cas de plusieurs joueurs de l’équipe qui sont appréciés en interne. C’est notamment le cas de Danilo, considéré comme l’éventuel futur capitaine bianconero selon la Gazetta dello Sport. Le Brésilien pourrait d’ailleurs être prolongé prochainement. Arkadiusz Milik est lui aussi dans les petits papiers de Massimiliano Allegri et la Vieille Dame envisagerait d’exercer son droit de rachat évalué à 7 millions d’euros alors que le joueur est prêté par l’Olympique de Marseille.

A quelques jours de la reprise de la Serie A, la Juventus affrontera Cremonese le mercredi 4 janvier pour son grand retour à la compétition, les dirigeants turinois ont encore de nombreux dossiers à gérer pour préparer au mieux la deuxième partie de la saison.