Manchester United : c’est le chaos total en interne

Un mercato vide de sens avec des départs devant (Marcus Rashford et Antony), mais aucune arrivée, des résultats encore très éloignés des attentes avec une 13e place en Premier League, mais aussi une situation financière plus que préoccupante… C’est de cette façon qu’on pourrait résumer les deux dernières semaines de Manchester United, et même plus globalement le début de saison.

Malgré l’arrivée de Ruben Amorim sur le banc des Red Devils, la greffe tarde à prendre. Mais il faut dire que le Portugais n’est pas non plus aidé par sa direction, ni par ce qui se passe à l’extérieur. Comme le rapporte le Daily Mail, d’anciennes légendes du club ont pris goût à mettre leur nez dans certains dossiers, et n’hésitent jamais à franchir la ligne jaune. D’autres sont même en conflit ouvert avec certains joueurs de l’effectif actuel, à l’image de Paul Scholes et Lisandro Martinez, qui continuent de s’échanger des messages par média interposé, ou via les réseaux sociaux.

Les supporters craignent le pire

D’autres, partis du club récemment, n’hésitent pas non plus à tacler l’institution. On pense forcément à Jadon Sancho, qui avait commenté ces derniers jours la photo de Marcus Rashford sous les couleurs d’Aston Villa en écrivant : «liberté», en référence à sa situation chaotique dans son club formateur depuis le début de saison. Aujourd’hui, la posture de Sir Jim Ratcliffe contre les supporters de Manchester United suscite également de nombreux débats en Angleterre. Le patron d’INEOS avait réaffirmé son désir d’augmenter les prix des places lors d’une interview, alors que les résultats de l’équipe restent encore bien loin des espérances. Depuis, Ratcliffe a joint les actes à la parole.

« Soixante-six livres, espèce de sal.pard. Va te faire f.utre, Jim Ratcliffe. Va te faire f.utre», chantent désormais en tribunes les fans des Red Devils, alarmés par la situation. Cette hausse des prix fait écho à la crise financière traversée par le club, qui pourrait d’ailleurs laisser place au pire Hier, la presse britannique révélait que le milliardaire souhaitait se débarrasser de 100 à 200 employés, après en avoir déjà écarté 250 au mois de juillet. Et pour cause. Manchester United aurait enregistré des pertes à hauteur de 360 millions d’euros la saison dernière. Une situation devenue ingérable, qui occasionnera, à coup sûr, plusieurs départs cet été. Il se murmure que tous les joueurs de l’effectif pourraient même être sur la liste des transferts… Des dernières années d’errance, lourdes de conséquences.