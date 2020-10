OL : Jean Lucas ne s'avoue pas vaincu

L’Olympique Lyonnais ne vit pas un long fleuve tranquille depuis la reprise du championnat de France de Ligue 1. Auteurs d’un début de saison pour le moins délicat, les joueurs lyonnais sont méconnaissables lorsqu’on se remémore leur niveau de jeu affiché lors du Final 8 il y a quelques semaines. Pour tenter d’apporter un peu de fraîcheur et de nouveauté à cette équipe, les dirigeants lyonnais ont officialisé mercredi l’arrivée dans les rangs rhodaniens de Lucas Paqueta en provenance de l’AC Milan. Un transfert estimé à 20 M€ qui pourrait précipiter les départs de certains éléments au milieu de terrain. Peu utilisé depuis son arrivée dans le Rhône l’été dernier, Jean Lucas pourrait être lassé des choix de son entraîneur. Dans un entretien accordé au Progrès mercredi, le milieu de terrain brésilien a affirmé avoir toujours foi en lui et compte quoiqu’il arrive se battre jusqu’au bout.

«Quand je suis arrivé à Lyon, j’ai dit que je ne voulais pas être un joueur ajouté à une liste. Je veux apporter quelque chose à ce club, montrer aux gens pourquoi on m’a choisi. Et partir comme ça, je n’aurais pas trouvé ça loyal. Je sais ce que je peux apporter au club. Il y a eu cette histoire de prêt, mais le président est venu me voir et m’a dit que j’allais rester. Je suis heureux de savoir qu’il a confiance en mon travail. Cela me donne plus de force pour vaincre. Je me réveille avec encore plus d’enthousiasme. »