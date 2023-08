Al-Hilal : les premiers mots de Neymar

La suite après cette publicité

C’est officiel depuis cet après-midi : Neymar a quitté le Paris Saint-Germain pour rallier l’Arabie saoudite et Al-Hilal. Un transfert qui permet aux Roge et Bleu de toucher entre 90 et 100 M€. Quant au Brésilien, c’est un salaire de plus de 300 M€ sur deux ans qui lui est garanti.

Un coup gagnant-gagnant pour tout le monde a priori. Les champions de France en titre ont réalisé une revente à un tarif inespéré, le joueur a signé le plus gros contrat de sa carrière et Al-Hilal s’offre la recrue la plus clinquante de son histoire. Et après avoir signé son contrat ce mardi à l’hôtel parisien du Georges V, Neymar a livré ses premières impressions.

« Je veux écrire une nouvelle histoire »

« Je veux écrire une nouvelle histoire, et la Saudi Professional League a une énergie formidable et des joueurs de qualité, et elle est en pleine croissance en ce moment, donc je pense que c’est l’endroit idéal», a-t-il indiqué sur les réseaux officiels du club saoudien. Mais ce n’est pas tout.

L’international auriverde s’est également exprimé à travers son site officiel. « Al-Hilal est un club gigantesque avec des supporters fantastiques, et c’est le meilleur d’Asie. J’aime gagner et marquer des buts, et j’ai l’intention de continuer à le faire en Arabie saoudite et avec Al-Hilal. » Place maintenant à sa présentation qui devrait être grandiose.