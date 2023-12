OL-TFC : Anthony Lopes soulagé après la victoire

Il aura fallu attendre 15 journées, mais l’Olympique Lyonnais peut enfin savourer sa première victoire de la saison au Groupama Stadium. Grâce à un triplé d’Alexandre Lacazette, les Gones sont venus à bout de Toulouse (3-0) et se rapprochent enfin des poursuivants dans la course au maintien. Au micro de Canal +, Anthony Lopes, qui a notamment sauvé un penalty juste avant la mi-temps, a savouré la première victoire à la maison.

«Notre première victoire à domicile ? Il n’y en a pas eu depuis… la première est là, on en avait besoin, tous, des supporters jusqu’aux employés du club qui dépendent également de nos résultats. On va avoir une belle base de travail pour aller sauver ce club. Il y aura plus de joie quand on sortira de cette situation. Je fais une erreur, je me rattrape sur le penalty», a-t-il expliqué après le succès.