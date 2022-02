Peter Bosz et Anthony Lopes racontent l'intégration de Tanguy Ndombélé et Romain Faivre

La suite après cette publicité

Prêté jusqu'en juin prochain par Tottenham, Tanguy Ndombélé a officialisé son grand retour du côté de l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato hivernal. Présent en conférence de presse, ce jeudi, avant un choc face à l'AS Monaco dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1, Anthony Lopes retrouve ainsi un ancien coéquipier. L'occasion pour le portier lyonnais d'évoquer les premiers pas du milieu de terrain des Spurs en terres lyonnaises, mais également de Romain Faivre, l'autre recrue de fin de mercato.

«Ça fait plaisir, Tanguy c’est un mec qui a toujours la banane, c’est un bon vivant et on a besoin de ça. L’intégration est réussie. Pour Romain, c’est autre chose, car il ne connaît pas les lieux et l’effectif, hormis ceux qu’il a croisés en espoirs. Pour Tanguy, c’est différent, il connaît les lieux, il a ses petites habitudes mais globalement l’intégration est réussie», assure le capitaine des Gones. Quelques minutes après, c'est Peter Bosz qui a évoqué les premiers jours des derniers arrivés, précisant qu'ils candidatent à une place dans le groupe pour ce week-end. «Ils se sont entraînés deux fois avec nous, la veille du match contre l’OM et aujourd’hui un peu plus mais ils n’ont pas fait beaucoup non plus. C’était plus du décrassage. Ils sont prêts à jouer face à Monaco, si je veux, on peut les prendre dans le groupe.»