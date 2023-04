Tottenham - MU : les compositions officielles

C’est le match d’après pour les Spurs. Corrigés par Newcastle dimanche (1-6), Tottenham enchaîne avec une autre grosse affiche de Premier League, en recevant Manchester United à 21h15, pour le compte de la 33e journée. Les Londoniens, qui restent sur deux défaites, sont passés 7es derrière Liverpool, et voient leur avenir européen menacé. Face à eux, ils auront des Red Devils qui ont remporté leurs trois derniers matches de PL, et s’accrochent au Top 4 synonyme de C1.

Pour cette belle affiche, Ryan Mason, qui remplace Cristian Stellini sur le banc, aligne Forster dans les buts, en l’absence de Lloris. Les Spurs retrouvent leur défense à 3 avec Lenglet, Romero et Dier. Porro et Perisic animeront les couloirs, autour de Skipp et Hojbjerg. Devant, Richarlison retrouve une place de titulaire côté droit, en soutien de Kane en pointe avec Son à gauche. Pour les Red Devils, Rashford est à la pointe du 4-2-3-1 devant Bruno Fernandes. Sancho et Antony sont sur les ailes, devant la paire Eriksen - Casemiro.

Jadon Sancho ouvre le score pour les Red Devils !

Les compositions

Tottenham : Forster - Romero, Dier, Lenglet - Porro, Skipp, Hojbjerg, Perisic - Richarlison, Kane (cap.), Son

Manchester United : De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Dalot, Shaw - Casemiro, Eriksen - Antony, Bruno Fernandes (cap.), Sancho - Rashfortd