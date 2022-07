Braga proche de s'offrir Simon Banza

Prêté la saison dernière à Famalicão au Portugal, Simon Banza (25 ans) avait réalisé un exercice plein avec 15 buts et 6 offrandes en 32 matches avec la formation portugaise. Interrogé par nos soins, le buteur français avait d'ailleurs commenté la possibilité de rejoindre un club plus huppé du championnat lusitanien : «c’est un club qui est très regardé. Après, pour l’instant, moi, j’essaie de faire le maximum sur le terrain. Les comptes se feront à la fin. Pour l’instant, on n’est qu’au début de la saison. On a encore des choses à aller chercher, collectivement. Donc, je me concentre sur ce que je peux apporter à l’équipe. Le reste, on verra à la fin.»

La suite après cette publicité

Répondant aux attentes et tapant dans l'œil des 4 gros clubs du pays, soit Benfica, Braga, Porto et le Sporting, le joueur appartenant au Racing Club de Lens aurait finalement opté pour Braga. Le club coaché par Artur Jorge aurait trouvé un accord avec les Nordistes pour un transfert définitif de Simon Banza selon O Jogo. Le transfert est estimé à 3 millions d'euros et le club portugais va mettre en place une clause libératoire pour l'ancien joueur de Béziers.