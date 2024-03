EdF : Philippe Diallo rend hommage à Didier Deschamps pour sa 150e

À l’approche de l’Euro cet été, l’équipe de France peaufine sa préparation et affronte l’Allemagne au Groupama Stadium de Lyon, ce samedi. L’occasion pour Didier Deschamps de fêter son 150e match à la tête des Bleus, lui qui a été intronisé sur le banc tricolore en 2012. En marge du choc face au voisin allemand, le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a rendu hommage du technicien basque.

«C’est un record de longévité au plus haut niveau, celui de l’excellence. Entre ce modeste match nul contre l’Uruguay (en 2012) et aujourd’hui, il a bâti, avec les joueurs de l’équipe de France et tout son staff, l’un des plus beaux palmarès du foot international et de l’équipe de France. La construction de ce palmarès l’a d’ores et déjà fait entrer dans l’histoire de la Fédération, du football français», a déclaré le patron de la FFF.