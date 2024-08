L’avis fou d’un journaliste espagnol sur Kylian Mbappé et Julián Álvarez

Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid ont fortement animé ce mercato estival 2024. Tandis que la Casa Blanca a enrôlé librement Kylian Mbappé, les Colchoneros ont recruté Julián Álvarez, en provenance de Manchester City. Et alors que le Français et l’Argentin viennent à peine d’entamer leur nouvelle aventure madrilène, le journaliste espagnol Pablo Pinto a donné son opinion sur les deux joueurs.

« Aujourd’hui, Julián (Álvarez) a un meilleur CV que (Kylian) Mbappé », a-t-il déclaré au micro de la Cadena Ser, ce mercredi. Il faut dire que l’Argentin a un palmarès très rempli, à seulement 24 ans. Il a déjà remporté à deux reprises la Premier League (2023 et 2024), plus une Ligue des champions (2023) avec Manchester City, et une Copa Libertadores (2018) avec River Plate, sans oublier la Coupe du monde (2022) contre Mbappé et l’équipe de France. De là, à dire qu’il a un meilleur résumé que le Bondynois ?