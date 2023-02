Barça : un club amateur dénonce la signature de Marcos Alonso à la FIFA

La suite après cette publicité

Le Barça de nouveau dans la tourmente. Alors que le club catalan continue de défrayer la chronique depuis les révélations d’AS et de la Cadena Ser, concernant des versements d’argent occultes vers un ancien membre de la commission des arbitres, une nouvelle affaire fait surface ce jeudi. En effet, le club de l’Unión Adarve (D4 espagnole) a dénoncé à la FIFA la signature de Marcos Alonso au Barça.

Le club madrilène, où Marcos Alonso a fait ses armes avant de rejoindre le Real Madrid en 2008, estime que l’arrivée libre de l’Espagnol en Catalogne, était en réalité déguisée et liée à un échange avec Pierre-Emerick Aubameyang, vendu ensuite à Chelsea pour seulement 12 M€. Et dans ce cas de figure, le Barça devrait ainsi verser un pourcentage du montant du transfert de Marcos Alonso au petit club madrilène, en raison de la contribution de solidarité mise en place par la FIFA, qui récompense les clubs formateurs des joueurs. Selon AS, l’affaire a déjà été portée devant la Chambre de Résolution des Litiges de l’instance, pour déterminer si l’opération avait été concernée, ou non, par des irrégularités.

À lire

Le père de Lionel Messi est à Barcelone !