PSG : Mauricio Pochettino s'accroche toujours

Invité de Esports3 sur la chaîne de télévision catalane TV3, Mauricio Pochettino a encore une fois évoqué son avenir, alors que les rumeurs ne cessent de l'envoyer vers la sortie. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'Argentin, lui, reste droit dans ses bottes.

La suite après cette publicité

«Il me reste encore un an de contrat. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup. On m'a déjà "viré" plusieurs fois, chaque semaine. Pour arriver sur le banc du PSG, tu dois être un grand entraîneur, mais après un an et demi, je crois que je suis l'un des meilleurs. Un club comme le PSG, avec les attentes qu'il a générées, m'a permis d'apprendre en continu. Nous avons été à un pas d'éliminer le Real Madrid et au final, il a mérité de remporter la Ligue des Champions. Je suis tranquille, je profite de mes vacances, nous les entraîneurs, avons besoin de déconnecter et recharger les batteries», a lancé le technicien albiceleste, fidèle à sa ligne de conduite. À Luis Campos et au PSG de prendre la main.