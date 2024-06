Euro 2024, EdF : Didier Deschamps rage contre l’organisation

L’équipe de France s’est imposée ce soir face à l’Autriche (1-0). Mais à l’issue de la rencontre, les Bleus n’avaient pas forcément le sourire. Outre la blessure au nez de Kylian Mbappé, Didier Deschamps a poussé un coup de gueule contre l’organisation.

« Je ne vais pas trouver d’excuse. On est dans le très haut niveau. Je suis très surpris de ce qu’on peut avoir. On nous vend ça entre une heure et demie et deux heures, on a fait trois heures (de bus entre Paderborn et Dusseldorf). Ils n’ont pas joué à 21h, ils ont joué à 15h les Pays-Bas. En termes de récupération, ce n’est pas l’idéal », a-t-il confié à beIN Sports.