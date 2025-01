Mathew Ryan s’engage à Lens jusqu’en fin de saison

Après l’échec du transfert de Pau Lopez, le RC Lens devait rapidement trouver un nouveau gardien pour succéder à Brice Samba, parti en début de mercato d’hiver à Rennes. Comme nous l’avions évoqué, le club artésien avait trouvé un accord total avec l’AS Roma pour l’arrivée du gardien australien Mathew Ryan (32 ans). Ce dernier vient d’être officialisé ce lundi et s’est engagé avec les Sang et Or seulement jusqu’à la fin de l’exercice 2024-25.

«De l’expérience pour coordonner la défense ! Apparu à 454 reprises au plus haut niveau et passé, entre autres, par la Liga, la Premier League ou plus récemment la Serie A, l’expérimenté gardien Mathew Ryan (32 ans) s’engage avec le Racing en provenance de l’AS Rome. Celui qui est capitaine de la sélection australienne (96 sélections) a paraphé avec le RC Lens jusqu’en fin de saison», indique le communiqué du RC Lens. Matthew Ryan endossera le rôle de numéro un dans les cages lensoises pour la fin de saison.