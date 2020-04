OM : une éventuelle fin de saison inquiète Álvaro González

Álvaro González (30 ans) se sent bien à Marseille. Le défenseur central prêté avec option d'achat par Villarreal a disputé 24 matches cette saison avec le club phocéen et espère que c'est le début d'une longue série. Lors d'une interview pour Telefoot, le joueur espagnol a partagé une nouvelle fois son envie de rester à l'OM. A priori, aucun obstacle ne vient l'en empêcher puisqu'une option d'achat obligatoire était incluse dans son contrat à partir de cinq matches joués.

Cependant, une possible fin de saison prématurée en raison du coronavirus n'est pas à exclure et pourrait venir changer la donne, ce qui inquiète l'intéressé. « Les deux clubs sont en discussion pour savoir ce qu'il faut faire si jamais la saison s'arrête là, parce qu'on ne sait pas comment vont se gérer les contrats. Il y a beaucoup de cas différents. Moi, je veux rester ici parce que je me sens bien et parce que l'OM a compté sur moi pour que je sois ici pendant quatre ans », a-t-il indiqué. Des déclarations qui peuvent rassurer les supporters olympiens sur sa présence la saison prochaine dans l'effectif.