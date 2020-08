OM : AVB espère recruter un latéral gauche

La suite après cette publicité

De retour à l’Olympique de Marseille après un prêt concluant du côté de Sochaux, en Ligue 2, Christopher Rocchia était un potentiel élément sur lequel AVB pouvait s’appuyer cette saison. Mais c’était avant d’apprendre la grave blessure au genou du jeune latéral gauche de 22 ans. Interrogé à son sujet en conférence de presse ce vendredi midi, André Villas Boas a affirmé vouloir du renfort au poste d'arrière gauche cet été.

«On cherche un latéral gauche. (Christopher ?) Il a eu une blessure lors de la pré-saison, c'est dommage, j'ai perdu espoir. On lui cherche des options. Chris est informé et son agent aussi». Une bien triste nouvelle pour le natif de Marseille formé au club, qui devra attendre plus longtemps que prévu pour se lancer dans le grand bain de la Ligue 1.