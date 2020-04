Emmanuel Macron veut que les championnats européens s'arrêtent !

Hier soir, le Premier Ministre français Édouard Philippe a acté la fin de la saison 2019/2020 pour l'ensemble du football français. Ainsi, la Ligue 1 se retrouve arrêtée comme la Jupiler League en Belgique, mais aussi l'Eredivisie aux Pays-Bas. Le championnat néerlandais est allé plus loin en actant une saison blanche. Dans les autres championnats, on pense toujours pouvoir terminer, à l'image de l'Allemagne qui espère revenir en mai après avoir pris des mesures sanitaires drastiques. Ce ne serait pas ce que souhaiterait le gouvernement français. D'après les informations du Parisien, le Président de la République Emmanuel Macron serait pour une harmonisation des championnats, notamment dans les cinq plus gros (Liga, Premier League, Bundesliga et Serie A) et donc pour l'arrêt de ces derniers.

Ce serait donc dans cette optique que la ministre des Sports Roxana Maracineanu serait en contact permanent avec ses homologues pour suivre l'évolution de la situation dans les autres pays et ainsi constater les décisions prises. Les échanges de contacts sont réguliers et une rumeur a fait état de l'intervention du président lui-même, ce qui a été démenti peu après par son entourage. Cette position serait d'ailleurs efficace puisqu'en Italie, alors qu'on semblait se diriger vers une reprise, la situation n'est plus aussi évidente, et la décision sera sûrement prise vendredi avec une réunion de l'ensemble du football italien.

Cette décision, l'Allemagne va la prendre demain même si les tendances sont positives pour une reprise. Reste que le gouvernement allemand et Angela Merkel auront le dernier mot dans ces discussions. Si la volonté du Président français est une harmonisation des décisions, il reste à savoir si celle-ci sera prise partout et sous quelle forme. Aux Pays-Bas, le choix d'une saison blanche a été immédiat, en France et en Belgique rien n'est officiel et la LFP va se réunir demain et pourrait prendre une décision. On se dirige néanmoins vers un choix au mérite, ce qui est la solution prônée par l'UEFA qui veut récompenser les équipes et se positionne contre une saison blanche.