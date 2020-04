Bundesliga : le ministère du Travail valide le plan de reprise

Si en France on a mis fin à la saison 2019-2020 de Ligue 1 mardi, l'Allemagne se dirige tout doucement vers la reprise. Ayant rapidement pris de grosses mesures sanitaires et en encadrant bien la reprise des entraînements, les clubs allemands ont convaincu le ministère du travail allemand qu'une reprise à huis clos est envisageable. Ce projet de reprise est qualifié "d'acceptable en termes de santé au travail et de sécurité" par le ministère.

C'est en tout cas ce qu'a expliqué le secrétaire d'État au ministère du Travail Björn Böhning au groupe de médias allemand RDN. «La sécurité des joueurs, des entraîneurs et de l'encadrement peut largement être assurée si le concept est pleinement exécuté.» Après le soutien des ministres des Sports des 16 Länder allemands, la reprise de la Bundesliga en mai commence à se confirmer. Il ne manque plus que l'accord du gouvernement. Ce jeudi, la chancelière Angela Merkel se réunira par visioconférence avec les responsables des états régionaux. La décision pourrait donc intervenir très vite.