La promesse d'Ancelotti à Eden Hazard

Loin d'être à son meilleur niveau depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard a promis que cette saison serait la sienne. Revenu affûté après ses vacances, le Belge veut apporter aux Merengues.

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a promis qu'il aurait son mot à dire cette année. «Hazard ? Ça marche bien. Il aura un rôle plus important que l'an dernier. Après trois matchs, il est difficile de faire un bilan de la saison». Le Diable Rouge aura plus d'opportunités et sera plus mis en avant par l'Italien.