Le mea-culpa de Mathias Pogba

Mathias Pogba, frère de Paul Pogba, est revenu sur les événements tumultueux qui ont secoué sa famille et sa vie en 2022, dans une interview publiée sur la chaîne YouTube « OuiHustle ». Mis en examen en septembre 2022 pour extorsion en bande organisée et placé en détention provisoire pendant trois mois, il a évoqué des conditions de détention difficiles, marquées par l’isolement et des insultes constantes. À l’origine de cette affaire, des accusations de maraboutage contre son frère Paul et une tentative de séquestration. Mathias a reconnu ses torts, se disant profondément marqué par cette période, mais aussi mûri. « J’ai fauté à 200 000 %. C’est fou ce que je vais dire, mais parfois, je remercie Allah de m’avoir emmené là-bas », a-t-il indiqué.

La suite après cette publicité

Malgré les tensions, Mathias insiste sur l’unité familiale qui persiste chez les Pogba. Il décrit une « relation unie, forte, toujours ensemble ». Concernant ses propres déboires judiciaires, il affirme que « la vérité prend l’escalier ». Il se dit fier des succès de son frère Paul, notamment lors de la Coupe du Monde 2018, qu’il revendique comme un triomphe collectif : « C’est pas “il”, c’est “on” est champion du monde. » Mathias Pogba assure ne pas ressentir de frustration face à une carrière footballistique plus modeste que celle de ses frères, se qualifiant de leur « plus grand fan ». Malgré des cadeaux réguliers de Paul, il insiste sur le fait qu’il n’a pas besoin de grosses sommes pour être heureux. Pour rappel, le procès Pogba s’est déroulé du 26 novembre au 5 décembre dernier. Trois ans d’emprisonnement, dont 2 ans assortis d’un sursis simple, un aménagement de la peine ferme possible (assignation à domicile ou bracelet électronique) et une amende de 10.000 euros ont été requis contre Mathias Pogba. La décision a été mise en délibérée au jeudi 19 décembre à 13h30.