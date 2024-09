Islam Slimani va s’engager en Algérie

À 36 ans, Islam Slimani ne compte pas arrêter sa carrière tout de suite. Après des expériences à Coritiba, au Brésil, puis au KV Mechelen, en Belgique, lors de la dernière saison, l’international algérien (102 sélections, 46 buts) s’apprête à trouver un nouveau point de chute dans son pays natal.

Selon nos informations, l’ex-buteur de l’AS Monaco et de l’Olympique Lyonnais notamment, va retourner dans son ancien club algérien du CR Belouizdad, qui l’avait fait exploser entre 2009 et 2013, avant qu’il ne rejoigne le Sporting Portugal et le football européen. Islam Slimani va s’engager pour deux saisons, plus une en option, avec le deuxième du dernier championnat algérien.