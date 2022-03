Barça : Xavi fier de ses joueurs après la victoire face à Osasuna

A l'issue de la large victoire à domicile face à Osasuna (4-0), l'entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez a tenu à féliciter ses joueurs pour leur prestation complète au Camp Nou. «C'était plus un avertissement qu'un réveil, j'ai dit que si nous baissons notre intensité, ils vont nous marcher dessus. Aujourd'hui, nous avons joué un grand match, je pense que c'est l'un des meilleurs depuis que je suis ici», a-t-il déclaré au micro de Movistar.

Le technicien espagnol a également eu un mot pour son attaquant et compatriote Ferran Torres, auteur d'un doublé : «j'ai dit qu'il allait marquer des buts. Ce n'était qu'une question de temps car il avait marqué à Valence, à Manchester City et avec l'équipe nationale. Tous les joueurs offensifs sont décisifs, pas seulement Dembélé. Ils sont tous importants, il n'y en a pas un qui soit plus important qu'un autre.»