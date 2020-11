Décès Maradona : la réaction du président de l'UEFA

Le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, a réagi suite au décès de Diego Armando Maradona survenu ce mecredi, à l'âge de 60 ans. « Je suis profondément attristé d’apprendre le décès de Diego Maradona, l’une des plus grandes et des plus emblématiques personnalités du football mondial. J’ai été en contact récemment pour lui souhaiter bonne chance, et cette nouvelle me choque considérablement.»

« Diego Maradona a atteint les sommets en tant que joueur merveilleux avec un génie et un charisme qui lui sont propres. Il était un héros dans son Argentine natale, avec qui il a connu la gloire de la Coupe du monde, et est devenu une idole éternelle pour les supporters de Naples, qui n'oublieront jamais les succès qu'il a apportés au club lors de son séjour mémorable en Italie. Il restera dans l’histoire en tant que personne qui a mis le feu au football et a ravi les supporters jeunes et vieux par son talent. J’ai demandé à l’UEFA de respecter une minute de silence à la mémoire de Diego lors des matches de cette semaine ».