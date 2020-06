Juanma Lillo nouvel adjoint de Pep Guardiola

Du haut de ses 54 ans, Juanma Lillo est le nouvel adjoint de Pep Guardiola. Ce dernier l'a longtemps cité comme l'un de ses mentors, et celui qui a notamment travaillé sous les ordres de Jorge Sampaoli avec le Chili et à Séville va retrouver le Catalan qu'il avait coaché au Mexique, aux Dorados de Sinaloa lors de la saison 2005/2006.

Il remplace donc Mikel Arteta, parti tenter sa chance à Arsenal en milieu de saison dernière, et met fin aux rumeurs qui envoyaient Xabi Alonso à sa place. Un duo qui s'annonce plus que prometteur pour les fans de tiki-taka !

We're delighted to announce that Juan Manuel Lillo has joined Pep Guardiola’s backroom staff as assistant coach 👌⁣

🔵 #ManCity https://t.co/gkmgeuRrSe