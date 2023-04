Georgina Rodríguez en pleine polémique

La suite après cette publicité

Georgina Rodríguez est l’une des femmes de footballeurs les plus connues. En même temps, il est difficile de passer inaperçu quand on est la compagne de Cristiano Ronaldo, l’un des joueurs les plus exposés de la planète football. Ces derniers temps, la mannequin de 29 ans fait scandale par son caractère avec ses amies. Cette dernière serait devenue « excessivement égocentrique » selon Marca.

Dans sa façon d’agir, elle manquerait d’humilité auprès de ses proches en se vantant avec ses propres accessoires. Une situation qui déplaît à CR7. Cela aurait provoqué une distance dans leur couple. La relation des deux tourtereaux faisait également l’actualité il y a quelques jours. L’influenceuse est accusée d’avoir menti au sujet de la façon dont elle a rencontré le quintuple Ballon d’or.

