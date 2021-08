RB Leipzig : l'éclatant retour gagnant de Dominik Szoboszlai

La suite après cette publicité

Nouveau coach du RB Leipzig, Jesse Marsch va s'inscrire dans la continuité de ce qu'a fait Julian Nagelsmann. À l'heure où ce dernier qui est le nouveau coach du Bayern Munich tente de recruter Marcel Sabitzer qui était son homme orchestre, Jesse Marsch va pouvoir compter sur Dominik Szoboszlai. En effet, le technicien américain a collaboré pendant un an et demi avec le polyvalent milieu hongrois au Red Bull Salzbourg et lui avait confié les clefs du jeu. Pourtant, les derniers mois ont été plutôt compliqués pour le natif de Székesfehérvár. Lors de son arrivée en Allemagne, l'international hongrois (12 capes, 3 buts) est touché au niveau des adducteurs. Une blessure contractée avec le Red Bull Salzbourg et qu'il va traîner pendant de long mois. Manquant 52 matches et 191 jours de compétition, Dominik Szobozlai va aussi être trop court pour participer à l'Euro 2020 avec la Hongrie alors que c'était un de ses objectifs.

«C'était difficile pour moi parce que c'était mon rêve de jouer cet Euro 2020. Celui-ci avait lieu en partie dans mon pays d'origine, la Hongrie, devant 70 000 spectateurs puis contre des équipes de haut niveau comme la France, le Portugal et l'Allemagne» avait-il lâché dans un entretien sur le site du RB Leipzig. Une déception immense pour le joueur qui s'est quand même remis la tête à l'endroit en prolongeant jusqu'en juin 2026 et en participant à la préparation avec son équipe. Cela s'est bien passé et lors de son grand retour à la compétition le 7 août dernier contre Sandhausen, il a marqué en Coupe d'Allemagne (4-0). Une reprise idéale qu'il fallait confirmer. Entrant contre Mayence, il sonnait la révolte sans parvenir à marquer (défaite 1-0). Finalement, le match contre le VfB Stuttgart ce vendredi faisait figure de tournant.

Une prestation XXL

Pour sa toute première titularisation avec le RB Leipzig en match officiel, il débutait sur l'aile droite dans un 4-2-3-1. Très actif, il s'est vite montré dangereux et actif sur le front de l'attaque. Récupérant un ballon côté droit devant la surface, il ajustait Florian Müller d'une lourde frappe qui terminait sur la gauche du but (38e). Loin de s'arrêter-là, le Hongrois inscrivait un second but sur un coup franc parfaitement enroulé (52e). Auteur d'un doublé, il a été l'artisan principal de cette victoire 4-0 des Saxons. «Vous ne pouvez pas faire de meilleurs débuts devant vos propres fans. Les sept derniers mois où j'ai été blessé ont été les pires de ma jeune carrière. Aujourd'hui, c'était parfait» expliquait-il après la rencontre au micro de DAZN.

Fier de la prestation de son joueur, Jesse Marsch n'a pas manqué de le valoriser en conférence de presse tout en mettant en avant son leadership : «après le match de Mayence, nous avons beaucoup parlé de ce que nous pouvions faire pour nous améliorer. Nous avions besoin de plus d'énergie et d'engagement. Szobo et Emil (Forsberg) ont dit: "Pas de problème, nous allons le faire ensemble." Emil est un super modèle. Il a très bien joué et Szobo est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. Je le connais très bien. Il travaille dur tous les jours et donne beaucoup au groupe.» Après plusieurs mois de galère, l'aventure de Dominik Szoboszlai est enfin lancée. Alors que le maître à jouer Marcel Sabitzer ne cesse de s'éloigner du club, c'est une bien belle nouvelle pour le RB Leipzig de pouvoir compter sur le Hongrois.