Djahid Zefizef claque la porte de la Fédération algérienne de football !

Coup de tonnerre en Algérie ! Ce dimanche, Djahid Zefizef a annoncé sa démission de son poste de président de la Fédération algérienne de football dans une vidéo postée sur le site officiel de la FAF. Successeur de Charaf-Eddine Amara, le dirigeant algérien ne sera resté que douze mois à la tête de l’instance dirigeante. Les raisons de son départ sont multiples : Début juillet, Djahid Zefizef a essuyé une cuisante défaite aux élections du comité exécutif de la CAF face à son adversaire libyen (38 voix contre 15). Selon d’autres sources locales comme TSA, l’échec dans l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et les multiples critiques portées à son égard concernant sa faculté à piloter la Fédération au cours des dernières mois ont également scellé son destin.

« Ce discours est lié au dernier congrès de la CAF qui s’est tenu il y a quelques jours à Abidjan en Côte d’Ivoire durant lequel j’ai décidé de me porter candidat pour un poste au comité exécutif. Notre ambition était d’obtenir ce poste dans le cadre de notre stratégie que nous avons tracé et présenté devant l’assemblée générale de la Fédération algérienne de football. Tous les efforts ont été déployés et tous les moyens légaux qui correspondent à nos valeurs morales ont été utilisés pour atteindre cet objectif, mais cela n’a pas suffi », s’est-il justifié.

