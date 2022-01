Quelle destination possible pour Ousmane Dembélé ?

La suite après cette publicité

« On espère qu’un transfert se produira avant le 31 janvier. » Le directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany, a été clair jeudi. Il espère céder Ousmane Dembélé lors du mercato hivernal, lassé des négociations avec le clan de l'international français au sujet d'une prolongation de contrat. Mais l'ailier se sent droit dans ses bottes, en témoigne sa réponse publiée sur Instagram dans la journée. Son désir initial est de prolonger avec le club catalan, et c'est une option qui est toujours sur la table, quoi qu'en dise la direction blaugrana.

Cependant, tout peut arriver d'ici le 31 janvier et un départ, comme le souhaite officiellement le Barça, n'est pas à exclure. Mais pour aller où ? Mine de rien, le Français de 24 ans doit y réfléchir. Ses qualités sportives lui permettent d'attirer de nombreux clubs européens, mais tous n'ont pas les moyens de le récupérer à moindres frais. C'est forcément du côté de l'Angleterre que des écuries disposent d'arguments de séduction.

Une offre en or de Newcastle

Comme nous vous l'avions révélé au cours des dernières semaines, ils sont plusieurs à s'être renseignés sur le joueur, Chelsea, Arsenal, Manchester United ou encore Newcastle. Pour le mois de janvier, c'est toujours plus délicat, mais face à une telle opportunité, des efforts peuvent être fournis. Newcastle a proposé un salaire en or à Dembélé, Chelsea dispose d'un entraîneur qu'il connait bien en la personne de Thomas Tuchel et Manchester United ne dit jamais non à un beau coup sur le mercato, pour ne citer qu'eux.

En Allemagne, le Bayern Munich n'a jamais oublié le nom d'Ousmane Dembélé, qui lui avait fait des misères lorsqu'il évoluait au Borussia Dortmund. Friand d'ailiers, le club bavarois est clairement une option en cas d'un départ, même si Kingsley Coman vient de prolonger. Le PSG part de bien plus loin et ne serait pas envisagé pour le mercato hivernal. S'il se décidait à quitter le Barça, Ousmane Dembélé aura quoi qu'il arrive du choix.