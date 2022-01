Bayern Munich : Kingsley Coman rempile jusqu'en 2027

Tout est bien qui finit bien. Alors que le contrat liant Kingsley Coman (25 ans) au Bayern Munich expirait initialement en juin 2023, les différentes parties sont parvenues à trouver un terrain d'entente débouchant sur la prolongation du bail de l'attaquant tricolore en Bavière jusqu'en 2027 ce mercredi.

«Je suis très heureux parce que le FC Bayern est l'un des meilleurs clubs du monde et je sais que nous avons encore beaucoup d'opportunités et de gros objectifs ici. Je suis avec le club depuis 2015 - c'est comme une grande famille. Tout est parfait ici. Mes meilleures années en tant que footballeur sont encore devant moi et je suis content de les passer au FC Bayern. Mon plus grand objectif est de remporter à nouveau la Ligue des champions», a expliqué le Français dans le communiqué publié par le leader de la Bundesliga pour l'occasion.

Très gros salaire pour Coman

En acceptant de prolonger avec le nonuple champion d'Allemagne en titre, Kingsley Coman s'est assuré un avenir encore plus radieux d'un point de vue financier. L'international français (36 sélections, 5 buts) et son entourage ont en effet négocié une nette revalorisation salariale, avec à la clé un salaire avoisinant les 17 M€ annuels nets, soit près du double de la rémunération dont il bénéficiait auparavant. Il fait désormais partie des 3 salaires les plus importants du club bavarois.

Mais que ce fut dur pour que cette affaire se termine aussi bien. Le virevoltant ailier formé au PSG et passé par la Juventus a un temps été annoncé sur le départ, tant les négociations entre le clan Coman et le Bayern ont été longues et périlleuses. Si le Manchester City de Pep Guardiola était notamment très attentif à la situation du Parisien, les pourparlers ont finalement repris entre fin décembre et début janvier pour finalement aboutir à cette situation positive, pour le plus grand bonheur des supporters du Bayern.