Bayern Munich : la direction est prête à vendre 3 Français !

La suite après cette publicité

S'il y a un club qui semble prêt pour tout rafler au pays et en Europe cette saison, c'est bien le Bayern Munich. L'écurie bavaroise fait office de grand favori en Ligue des Champions notamment, avec une équipe parfaitement rodée et des individualités qui continuent de briller week-end après week-end. Mais sous la neige bavaroise, l'hiver a de grandes chances d'être chaud.

Ainsi, il y a quatre joueurs qui risquent bel et bien de quitter la Bavière, notamment parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur situation. Il y en aurait deux de pratiquement actés, à commencer par celui de Niklas Süle. Le défenseur allemand arrive en fin de contrat et ne se sent pas vraiment valorisé au sein du club, lui qui est très souvent titulaire sans pour autant être considéré indispensable. Départ libre l'été prochain, ou cet hiver pour récupérer un chèque.

Tolisso, c'est acté

Vient ensuite le cas de Corentin Tolisso, dont l'avenir est aussi bouclé. Pas plus tard que lundi, la presse espagnole évoquait un très probable départ au Real Madrid l'été prochain, libre. Mais le média germanique indique maintenant que le Bayern tente de le vendre dès maintenant, alors que nous vous révélions également, en exclusivité sur Foot Mercato, l'intérêt de la Roma pour l'ancien de l'OL.

Puis Benjamin Pavard, qui n'est toujours pas satisfait de son positionnement. Aligné en tant que latéral et avec un temps de jeu conséquent, il souhaite évoluer en défense centrale, ainsi qu'une hausse de son salaire. Si le Bayern ne satisfait pas ses volontés, le joueur de l'EdF pourrait donc bien faire ses valises. Puis, Kingsley Coman a lancé les discussions pour prolonger avec le champion d'Allemagne. Mais Sky Sport explique que les désirs financiers du titi parisien sont bien au-dessus de ce que compte proposer sa direction. Son contrat expire en 2023. On en saura plus très bientôt...