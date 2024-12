Inter : Giuseppe Marotta est fier du comportement de son équipe après le malaise d’Edoardo Bove

Le président de l’Inter, Giuseppe Marotta, a parlé à Sky Sport suite à l’interruption définitive de la rencontre opposant la Fiorentina à l’Inter Milan, sur la pelouse d’Artemio Franchi. Cette rencontre de la 14ème journée du championnat italien a pris une tournure assez dramatique après un quart d’heure de jeu. En effet, le milieu de la Viola, Edoardo Bove s’est effondré sur le terrain. Selon les premières informations qui filtrent de l’hôpital de Careggi, Edoardo Bove est éveillé et conscient. Le jeune joueur de 22 ans respire de manière autonome. Il reste désormais sous surveillance par le personnel hospitalier.

«Les dirigeants de la Fiorentina sont allés à l’hôpital. J’ai parlé avec Daniele Pradè (directeur sportif de la Fiorentina, ndlr) il y a peu, je suis ici pour apporter un soutien au nom de l’Inter, au monde du football, à la famille, à la Fiorentina. La décision a été spontanée, face à un fait que nous espérons peu grave. Nous sommes une communauté et quand des situations comme ça se produisent, tous les joueurs et l’arbitre doivent être impliqués ensemble. C’était une décision spontanée de reporter le match. Nous n’avons pas abordé le sujet du calendrier, la concentration et les pensées vont d’abord à Bove. Demain nous évaluerons quelles sont les situations liées à la récupération».