Gianluigi Donnarumma jeune gardien le plus cher d'Europe

Dans sa traditionnelle lettre hebdomadaire, le Centre International d'Etude du Sport a publié le classement des joueurs des moins de 23 ans les plus chers d'Europe par poste, selon le modèle de calcul mis en place par l'organisme de recherche. Chez les gardiens de but, c'est le dernier rempart du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma qui domine ce classement, estimé à plus de 80 millions d'euros. L'international italien est loin devant son dapuhin, le portier français de Leeds Ilan Meslier (>€40M). Il est suivi de trois autres gardiens évoluant en France : Doğan Alemdar, Etienne Green et Alban Lafont.

Dans les autres postes, on retrouve d'autres pensionnaires de Ligue 1, comme le Portugais du PSG Nuno Mendes (>40 M€) et le Rennais Adrien Truffert (>25 M€) au poste de défenseur latéral, ou encore les Monégasques Sofiane Diop (milieu offensif), tous deux estimés à plus de 40 M€. Chez les attaquants, le Norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland domine ce classement en compagnie du Brésilien Vinicius Jr (Real Madrid) et Phil Foden (Manchester City), qui pourraient coûter plus de 150 millions d'euros aux potentiels prétendants. Le Parisien Kylian Mbappé n'occupe «que» la huitième place (>80 M€), étant donné sa situation contractuelle (libre de tout contrat en juin prochain).